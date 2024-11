Erupção de vulcão deixa ao menos dez mortos na Indonésia e força retirada de moradores

Pelo menos dez pessoas morreram depois que o monte Lewotobi Laki-laki, no leste da Indonésia, entrou em erupção perto da meia-noite de domingo (3), expelindo colunas explosivas de lava e forçando as autoridades a esvaziar várias aldeias próximas, disseram autoridades nesta segunda-feira (4).

Localizado na ilha de Flores, o monte Lewotobi Laki-laki entrou em erupção às 23h57 (12h57 de domingo em Brasília), lançando uma coluna de lava vermelha-fogo, cinzas vulcânicas e rochas em chamas, disse Hadi Wijaya, porta-voz do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Riscos Geológicos.

“Após a erupção, houve queda de energia e começou a chover. Também foram registrados muitos raios, o que causou pânico entre os moradores”, afirmou Wijaya.

A agência vulcanológica da Indonésia elevou o alerta na região a seu nível mais elevado e pediu que moradores e turistas não realizem atividades em um raio de sete quilômetros ao redor da cratera.

A população de sete vilarejos foi retirada do local. Algumas casas de madeira pegaram fogo. Autoridades pediram aos moradores que utilizem máscaras para evitar os efeitos das cinzas.

“Eu estava dormindo quando, de repente, a cama tremeu duas vezes, como se alguém tivesse batido nela. Vi que o vulcão havia entrado em erupção e saí correndo”, disse Hermanus Mite, uma cabeleireira de 32 anos. “Havia cinzas e pedras por todos os lados. Minha sala de estar pegou fogo, e eu perdi tudo que tinha.”

Imagens compartilhadas pelas autoridades mostraram o céu noturno avermelhado em torno do vulcão devido à erupção. Espessas cinzas vulcânicas cobriram estradas e edifícios em uma das aldeias.

A agência de desastres da Indonésia alertou para possíveis inundações repentinas e fluxos de lava fria nos próximos dias, disse o porta-voz da agência, Abdul Muhari.

A administração local declarou estado de emergência, disse Muhari, o que significa que o governo central de Jacarta poderá fornecer ajuda aos 10 mil moradores afetados. As autoridades ainda estão reunindo dados sobre o número de pessoas retiradas.

O aeroporto mais próximo, localizado na cidade de Maumere, foi temporariamente fechado.

A Indonésia está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de alta atividade sísmica sobre múltiplas placas tectônicas.

O evento deste domingo foi precedido de uma série de erupções. Em maio, um vulcão na ilha de Halmahera, o monte Ibu, causou o esvaziamento de sete aldeias.

O vulcão Ruang, em Sulawesi do Norte, também entrou em erupção em maio e levou as autoridades a retirar mais de 12 mil pessoas.

Inundações repentinas e fluxo de lava fria do monte Marapi, na província de Sumatra Ocidental, em maio, mataram mais de 60 pessoas.