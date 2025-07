Ilhas no Japão entram em alerta após mais de mil terremotos em duas semanas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O arquipélago de Tokara, no sul do Japão, entrou em alerta após registrar mais de mil terremotos em duas semanas.

Tremores sequenciais – que chegaram a 1.050 – começaram em 21 de junho. O governo tem incluído na conta todos aqueles tremores de magnitude 1 ou superior, e nenhum dano grande foi causado até o momento.

Um tremor maior, de magnitude 5.5, causou a evacuação de casas nesta quarta-feira (02). Moradores da pequena ilha de Akuseki, com 89 pessoas, foram orientados a deixarem suas residências e se concentrarem em um playground da escola local, considerado um ponto seguro.

Não há alerta de tsunami ativo até agora. O tremor mais forte dessa sequência, que aconteceu nesta quarta, teve profundidade de 20 quilômetros e foi o maior que já atingiu a região da Vila de Toshima, que abrange o arquipélago.

Ainda assim, a prefeitura vai ajudar moradores que quiserem sair da ilha. À agência de notícias NHK, o prefeito da Vila de Toshima, Genchiro Kubo, afirmou que moradores de todas as ilhas que seguem tremendo vão poder embarcar nesta sexta-feira (04) de manhã (nesta quinta-feira (03) à noite, no horário do Brasil) em uma barca para a casa de parentes e familiares em outras regiões.

Ninguém ficou ferido até o momento. O alerta segue em vigor porque a chuva se aproxima do arquipélago, o que, somado a tremores de maior magnitude, pode causar deslizamentos de terra.