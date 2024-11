Especialista mostra as 10 piores roupas para usar depois dos 40 e as melhores para usar no lugar

Em vídeo, ela explica quais looks devem ser evitados por quem tem a faixa etária

Gabriella Pinheiro - 04 de novembro de 2024

Mesmo que você já tenha reparado, as roupas usadas ou rasgadas devem ser retiradas de casa. (Foto: Reprodução)

Para quem tem idade superior a 40 anos, alguns tipos de looks são consideradas as piores roupas para se usar quando se tem essa faixa etária; segundo aponta a especialista de moda Magda Moda.

Em um vídeo publicado no canal dela no Youtube, ela explica quais são as melhores peças para serem colocadas no local e dar tchau tchau para essas.

1. Saia Jeans (principalmente na altura dos joelhos)

Independente de ser rasgada ou não, as saias jeans não são as mais recomendáveis para quem tem essa faixa etária. Portanto, ao invés de usá-la, opte por uma versão Midi, que poderá cair melhor.

2. Calça legging

Leggin apertadas, transparentes e ou estampadas também não são as melhores pedidas. Uma dica é usar tons mais escuros e monocromáticos, como preto, ou calças sociais.

3. Transparência

Peças mais transparentes, que mostram o corpo até demais, é mais uma coisa que a especialista alerta para ter cuidado. Ela orienta que a peça seja usada com uma certa cautela e de forma discreta, para evitar com que ele fique vulgar, mas sim elegante.

4. Vestidos colados

Os vestidos que são ‘embalados a vácuo’ podem causar um aspecto não tão legais. Por isso, tente optar por vestido amarrados, que, de acordo com ela, podem cair melhor no corpo.

5. Roupas curtas

É preciso ter mais cuidado com as roupas curtas para evitar passar uma imagem que seja mais vulgar. Sendo assim, opte por vestidos com casacos longos que podem dar ideal de mais sofisticação (os vestidos jeans podem ser uma pedida).

6. Jeans rasgados

Aquelas calças jeans bastante rasgadas também devem ter cuidado, uma vez que eles podem não ser tão elegantes para compor um look. A preferência é que você escolha jeans que não são tão rasgados.

7. Sapato meia pata

Além de serem fora de moda, ele também pode atrapalhar o andar e não é considerado ideal para andar. Sapatos estilo sapatilha ou tênis podem ser uma opção melhor, a depender do look.

8. Bota franzida

Esse tipo de calçado pode aumentar a panturrilha ou perna e deixar com o aspecto estranho. Por isso, escolha por botas que vão até o joelho.

9. Saia colada

Saias muito coladas no corpo e que tendem a subir não são uma boa pedida. Saias longas e com mais volumes são mais recomendáveis para para usar depois dos 40.

10. Calça cintura baixa

Por fim, a calça de cintura baixa é mais uma das piores roupas para se usar nessa faixa etária. Por isso, substitua por calças de cintura média ou alta, que podem cair melhor no corpo.

Veja o vídeo:

