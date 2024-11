Equatorial explica um dos principais motivos de queda de energia em Goiás (vai te surpreender)

De acordo com companhai, acontecimento impacta na vida de milhares de consumidores e aumenta tempo de retomada

Gabriella Pinheiro - 05 de novembro de 2024

Poste caído em Goiás. (Foto: Divulgação) Poste caído em Goiás. (Foto: Divulgação)

A constantes quedas de energia que atingiram residências durante o período de chuvas intensas tem como um dos principais motivos as quedas de postes. Conforme a Equatorial, só entre 2023 e 2024, 4.464 postes cairam no estado devido aos vendavais.

De acordo com a companhia, a ação impacta na vida de milhares de consumidores e, em alguns casos, aumenta ainda mais o tempo para que a energia seja reestabelecida.

“A intensidade dos ventos, especialmente durante as tempestades, provoca a queda de inúmeros postes, resultando em interrupções consideráveis no fornecimento de energia”, diz o gerente do Centro de Operações Integradas (COI) da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima.

A Equatorial ainda salienta que, quando um poste cai, o equipamento não apenas interrompe a eletricidade como também danifica cabos, transformadores e outros componentes, o que torna o processo de reconstrução ainda mais complexo.

Para se ter uma ideia, durante outubro de 2024, foram substituídos cerca de 700 postes, o que representa uma média de 23 por dia.

“Reconstruir a rede após a queda de postes devido a vendavais envolve várias etapas, desde a remoção dos postes danificados até a instalação de novos e a reconexão segura dos cabos. Cada etapa requer precisão e tempo, o que infelizmente prolonga o período de interrupção do serviço. Em média de tempo para concluir o serviço de troca de poste é de três horas”, salienta.

Por isso, a companhia orienta que em casos de acidentes envolvendo postes da distribuidora, é necessário ficar no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento pelas equipes da empresa; não tocar em cabos que estejam no solo sobre os veículos ou ficar embaixo de estruturas danificadas.