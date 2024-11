Trump diz que não questionará eleição, e Kamala, que não se distrairá com insultos

Os americanos vão às urnas até esta terça-feira (5) para escolher seu próximo presidente, em uma das eleições mais disputadas da história dos Estados Unidos. A corrida opõe o republicano Donald Trump, que busca retornar à Casa Branca após quatro anos, e a democrata Kamala Harris, que almeja ascender de seu cargo como vice-presidente.

Apesar de alertas de episódios e protestos violentos, com reforços na segurança do entorno da Casa Branca, a votação se dá de maneira tranquila. Ao votar em West Palm Beach, na Flórida, Trump afirmou que “se for uma eleição justa”, será “o primeiro a reconhecer” os resultados, tocando em um dos assuntos que gera mais expectativa no momento.

Já Kamala, que votou antecipadamente por correio, disse que não vai se distrair com insultos. “Não vou me distrair com esse barulho”, declarou ela nesta terça em entrevista a uma rádio do estado-chave de Atlanta. Foi uma reação ao candidato a vice oponente, J. D. Vance, que a chamou de lixo na véspera do pleito.

Os dois chegaram ao dia D tecnicamente empatados nas pesquisas, por isso há uma grande expectativa sobre os resultados nos sete estados-pêndulo que devem decidir a disputa. A apuração pode levar dias, e os dados serão atualizados em tempo real em mapas na Folha.

As urnas começam a ser fechadas a partir das 20h de Brasília, dependendo do fuso-horário de cada estado, e a votação se estende até as 3h desta quarta-feira (6), quando os trabalhos se encerram no Alasca. Nas últimas semanas, 78 milhões de americanos já haviam votado por correio.