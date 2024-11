Família de criança de 7 anos que morreu enquanto andava de bicicleta já tinha histórico de problemas cardíacos

Circunstâncias que resultaram no falecimento do menino ainda serão investigadas pela Polícia Civil

Paulo Roberto Belém - 06 de novembro de 2024

João Manoel Araujo Moia foi atendido em Hospital Municipal de Porangatu, mas não resistiu ao mal súbito. (Foto: Reprodução)

Após vir à tona o falecimento de João Manoel Araujo Moia, criança de 07 anos que morreu na manhã desta quarta-feira (06), em Porangatu, região Norte de Goiás, foi revelado que a família dele já havia um histórico de problemas cardíacos.

O Portal 6 apurou que, ao registrar a morte do filho na delegacia do município, o próprio pai da criança teria afirmado que tem uma cardiopatia considerada grave.

No entanto, ele não saberia dizer se a criança tinha, de fato, a mesma condição de saúde, por não haver um diagnóstico médico.

Por conta disso, as circunstâncias que resultaram no falecimento do menino ainda serão investigadas pela Polícia Civil (PC).

Relembre

João Manoel faleceu na manhã desta quarta-feira (06), enquanto estava junto da mãe, a caminho de uma aula de reforço, cada um pedalando a própria bicicleta, quando teria passado mal e desmaiado na rua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o garoto foi encaminhado hospital municipal da cidade, mas não resistiu.

Segundo informado pelo médico que o atendeu, o menino sofreu quatro paradas cardíacas enquanto era atendido pelos profissionais.