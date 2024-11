Itália define regras para roupas de turistas e lista o que não se pode usar no país

Caso você não respeite as normas, poderá receber multa e também impedimento de entrar nos lugares por lá

Magno Oliver - 06 de novembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Oliver Astrólogo)

Considerada um dos destinos mais procurados por turistas de todo o mundo, a Itália começou a implantar uma espécie de “Dress Code” padrão para os visitantes do país.

Assim, o intuito da medida é preservar a cultura, história e atmosfera dos locais, principalmente as cidades históricas onde os trajes vistos como “inadequados” por alguns turistas têm sido frequentes.

O governo italiano implantou a restrição depois de vários casos de incidentes. Segundo autoridades, os visitantes usaram roupas que muitos italianos enxergam como desrespeitosas.

Existem relatos que, especialmente em igrejas, museus e outros locais históricos, turistas se vestiam como bem entendessem e não ligavam para o ambiente em que estavam.

Itália define regras para roupas de turistas e lista o que não se pode usar no país

Dessa forma, autoridades italianas anunciaram em 2024 normas de vestimenta adequada que visam manter o respeito e a ordem nos locais de grande valor histórico e religioso.

Em caso de descumprimento, serão barradas, banidas, convidadas a se retirar ou até mesmo multadas. E a vigilância agora tem sido frequente e diária. É o caso que aconteceu com o Panteão, em Roma, da Catedral de Milão e da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Na entrada dos templos e lugares de visitação, as pessoas recebem informações sobre as exigências para o acesso. Assim, blusas sem mangas, vestidos acima do joelho, alça fina, tops curtos e shorts são algumas das peças restritas pelo novo dresscode para os turistas.

Em alguns locais, funcionários chegam a oferecer peças para a pessoa vestida inadequadamente possa se cobrir. Na cidade de Sorrento, o prefeito Massim Coppola defendeu uma lei para que tanto os moradores quanto os turistas se vistam de forma mais “respeitosa” e padronizada.

Em Veneza e Lipari, por exemplo, pessoas flagradas utilizando trajes de banho ou chinelos vão receber multa e podem até ser banidas da área enquanto não estiverem vestidas adequadamente.

Campanhas de conscientização nas entradas de locais históricos e religiosos vem sendo feitas visando equilíbrio do turismo com a preservação da cultura e tradições locais.

Portanto, siga o Portal 6 no Instagram: No @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!