Oração da semana para atrair o bem e se livrar de todo o mal que está ao redor

Gabriella Pinheiro - 06 de novembro de 2024

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Para começar a semana bem e atrair somente coisas boas, se livrando de todo o mal que está ao redor, uma poderosa oração é capaz de afastar qualquer tipo de energia negativa.

Com poucos passos, você conseguirá atrair paz e, de quebra, se livrar de tudo o que não coopera para a sua vida.

Que nesta semana, a luz divina envolva cada passo que eu der, iluminando o meu caminho e afastando toda sombra de negatividade que tente se aproximar. Peço ao Universo, aos anjos e à energia do bem que me protejam, guiando-me com sabedoria, força e coragem para enfrentar qualquer desafio.

Que as energias positivas se manifestem ao meu redor, trazendo paz, harmonia e prosperidade para minha vida e para a vida daqueles que amo. Que todo mal, toda inveja, e toda forma de negatividade sejam dissipada de minha caminhada, não deixando espaço para o sofrimento ou para o medo. Que a proteção divina seja um escudo invisível que me resguarda de todas as intenções impuras, e que eu possa estar em sintonia com o amor e a abundância do Universo.

Que minha mente esteja clara, meu coração aberto e minha alma receptiva às bênçãos que o céu tem a me oferecer. Que eu seja um canal de paz e de luz, atraindo para minha vida tudo o que é bom, e afastando de mim qualquer energia que não contribua para o meu crescimento.

Agradeço pela proteção que me envolve, pela sabedoria que me guia e pela graça que se derrama sobre mim. Confio que, a cada novo amanhecer, a cada novo desafio, estarei mais perto de me tornar a melhor versão de mim mesmo, sempre em sintonia com a energia do bem.

Assim, eu sou grato, em nome da minha fé, e assim será. Amém!

