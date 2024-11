Conheça a letra do espanhol que não existe no alfabeto da língua portuguesa

Ela existe, é muito pronunciada e tem uma importância histórica e cultural para o país

Magno Oliver - 07 de novembro de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Por mais que elas sejam muito parecidas, em alguns aspectos, as línguas espanhola e portuguesa possuem diferenças no vocabulário e em expressões culturais.

Assim, um ponto interessante que muita gente desconhece é que até mesmo o alfabeto possui distinções muito grandes.

Dessa forma, você sabia que, por exemplo, existe uma letra que é comum em ambas as línguas, porém não é utilizada no português?

Quem manja bem do espanhol já pode ter percebido ou, se não percebeu, vai perceber agora. Acontece que a famosa letra “Ñ” existe no espanhol, mas não não existe no português.

Esse símbolo formado pela letra “N” com o acento til em cima é peculiar e dotado de som próprio, que não tem representação por nenhuma letra em português.

A letra “ñ” é parte essencial do idioma espanhol e carrega um peso cultural e histórico significativo. A pronúncia dela é se parece muito com o som “nh”, como em “banho” ou “senhor”.

Um traço diferencial é que o português combina duas letras para reproduzir esse som, enquanto que o espanhol opta apenas por uma única letra. Assim, palavras como “español” (espanhol) e “niño” (menino) ganham uma escrita única e característica no idioma hispânico.

De acordo com os registros, essa letra “ñ” tem origem na Idade Média, quando copistas medievais começaram a adicionar um traço sobre a letra “N” para economizar espaço ao duplicá-la(nn). Dessa maneira, houve o consenso de suprimir para “ñ”.

Para a cultura hispânica, a letra “ñ” é um símbolo de muito orgulho. Durante a padronização dos sistemas de escrita, houve tentativas de remover a “ñ” do alfabeto espanhol para facilitar a compatibilidade internacional.

No entanto, isso gerou uma forte reação contrária, defendendo que a letra faz parte da identidade do idioma. Hoje, o uso da “ñ” tem proteção universal em diversos países de língua espanhola e símbolo de resistência cultural.

Para se ter uma ideia, foi esse traço no “N” que inspirou o acento til que conhecemos hoje.

