João da Luz explica ausência de prestação de contas nas eleições

Segundo assessoria, erro do DivulgaCand pode ter sido responsável por não mostrar dados

Pedro Hara - 07 de novembro de 2024

Vereador João da Luz durante discurso na tribuna da Câmara. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

Em contato com a Rápidas, a assessoria do vereador João da Luz (Cidadania) explicou a ausência da prestação de contas final no DivulgaCand.

Segundo o jurídico, um erro da plataforma pode ter sido responsável por não mostrar os dados de maneira correta.

Rápidas divulgou nesta quarta-feira (06) que, entre os vereadores eleitos em Anápolis, apenas João da Luz não havia tido a prestação de contas final publicada.

No entanto, o registro consta na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desde 24 de outubro, duas semanas após a realização do pleito, ocorrido em 06 de outubro.

De acordo com a assessoria do vereador, é necessário que a página seja atualizada após acessar os registros de outros candidatos. Caso contrário, existe a possibilidade de que haja um erro na divulgação das informações.