Onde assistir Vitória x Corinthians pelo Brasileirão neste sábado (09)

Equipes buscam pontuar para se afastar da zona de rebaixamento

Augusto Araújo - 07 de novembro de 2024

Vitória e Corinthians jogam neste sábado (09), pelo Brasileirão Série A. (Victor Ferreira/ EC Vitória/ Rodrigo Coca/SCCP)

Criando distância da zona de rebaixamento, o Corinthians vai até Salvador (BA) neste sábado (09) para enfrentar o Vitória, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola vai rolar no Estádio Barradão, localizado na capital baiana, a partir das 16h30.

Nas últimas três rodadas, o Leão da Barra saiu vitorioso em todas. A mais recente foi no último sábado (02), um 2 a 1 sobre o Athletico Paranaense.

Julimar abriu o placar para o Furacão, mas Alerrandro e Matheuzinho garantiram a virada do time baiano. Com isso, a equipe chegou à 12ª posição, com 38 pontos.

Com a mesma pontuação, o Timão se encontra logo atrás do Vitória. O clube paulista vem com moral após um triunfo maiúsculo sobre o Palmeiras.

Ocorrido na última segunda-feira (04), o clássico terminou pelo placar de 2 a 0 para o Corinthians. Rodrigo Garro e Yuri Alberto fizeram os gols da partida.

Dessa forma, o Coringão se encontra a quatro pontos da zona de rebaixamento, faltando seis rodadas para terminar o torneio – assim como o Vitória.

Portanto, o jogo será pegado, visto que os três pontos em disputa são fundamentais para evitar uma eventual queda para a segunda divisão.

A plataforma online Amazon Prime Video fará a transmissão exclusiva da partida. No entanto, os fãs também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real por meio do Placar UOL e do Globo Esporte.