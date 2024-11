Willian Panda fortalece o nome e aposta em outro projeto para 2026

Após perder a disputa em Aparecida de Goiânia, vereador começou a visitar municípios no interior

Pedro Hara - 07 de novembro de 2024

Willian Panda, que concorreu à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Terceiro colocado na disputa pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Willian Panda (PSB) saiu do pleito com pouco mais de 20 mil votos.

Apesar da distância no total de votos para Leandro Vilela (MDB) e Professor Alcides (PL), após o pleito, Panda passou a visitar municípios do interior para conversar com correligionários.

As viagens fazem parte do projeto do vereador para 2026: concorrer ao cargo de deputado estadual.

Em 2022, Panda disputou o pleito e recebeu 15 mil votos, sendo o segundo mais votado do partido, atrás de Karlos Cabral, que assumiu o mandato.

Fontes ouvidas pela Rápidas apontam que, apesar dos 20 mil votos, o vereador saiu fortalecido da disputa para daqui a dois anos, pois obteve êxito na estratégia para fortalecer seu nome no estado.

“Se antes ele era conhecido apenas em Aparecida e nos municípios da Região Metropolitana, disputar a prefeitura da 2ª maior cidade de Goiás certamente amplificou seu nome”, afirmou uma pessoa do entorno do vereador.

No entanto, Panda não deve ser o único representante de Aparecida no pleito. Ele concorrerá com nomes como Veter Martins (UB), que buscará a reeleição, e Max Menezes (PL), que foi vice na chapa de Alcides.