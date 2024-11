Empresário ‘Biruttão’ se pronuncia nas redes sociais após acidente: “graças a Deus estou vivo”

Colisão aconteceu quando dono do bar seguia no sentido Goiânia-Anápolis

Gabriella Pinheiro - 08 de novembro de 2024

Empresário Robson Biruttão. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após se envolver em um acidente de trânsito na tarde da última quinta-feira (07), em Goiânia, o proprietário do Biruttão Bar & Restaurante, Robson Nascimento Espíndola, mais conhecido como “Biruttão”, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido.

No vídeo publicado no Instagram na tarde desta sexta-feira (08), ele garantiu que todos os envolvidos passam bem, sem especificar os motivos da colisão.

“Ontem eu tive uma colisão na BR-153 com a carreta e o carro foi para o outro lado da rua. Graças a Deus eu estou vivo. Não se preocupem comigo. O pessoal que esteve na colisão, o rapaz do caminhão não sofreu nada, dois rapazes que estavam do lado se machucaram, mas está bem”, afirmou.

Na publicação, ele ainda reiterou que não consumiu nenhum tipo de bebida alcoólica e reforçou ter laudos da polícia para reforçar.

Em tempo

O empresário colidiu o carro enquanto trafegava pela BR-153, sentido Goiânia-Anápolis. Outros três homens estariam envolvidos no acidente.

Conforme relatos de testemunhas, “Biruttão” teria perdido o controle do automóvel, batendo no guard-rail e em outro veículo que estava na pista lateral da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para atendimento.

Veja o vídeo: