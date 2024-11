Homem faz filho de 4 anos refém em Caldas Novas: “só saio daqui morto”

PM foi acionada e conseguiu negociar a rendição do suspeito, o prendendo em flagrante

Davi Galvão - 08 de novembro de 2024

Revólver foi encontrado escondido entre a parede e o telhado. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 36 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) após manter o próprio filho como refém com o emprego de uma arma de fogo, nesta quinta-feira (07), em Caldas Novas.

Conforme as autoridades, ao chegarem no local, foram informados pela companheira do autor, e mãe da criança, que o suspeito estaria no fundo do barracão, armado e com a criança.

Assim, os militares deram início às negociações, com o homem a todo momento dizendo: “só saio daqui morto”.

Desse modo, a polícia realizou o adentramento tático no imóvel e, após dialogarem com o indivíduo, conseguiram persuadi-lo a se entregar, sem que fosse preciso fazer o uso da força.

Após a captura do suspeito, a polícia também localizou o revólver com cinco munições intactas, escondido entre a parede e o telhado.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de cárcere privado e lesão corporal, já que a companheira também afirmou ter sido vítima de violência doméstica, sendo encaminhado até a Central de Flagrantes.