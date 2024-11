Jovem assessora da Prefeitura de Abadiânia é presa por tráfico de drogas no aeroporto de Malta

Suspeita também já seria uma velha conhecida das autoridades de Goiás, inclusive por suspeita de golpes com contas laranjas

Davi Galvão - 08 de novembro de 2024

Jovem foi detida pelas autoridades após descer de uma viagem em Barcelona. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Uma jovem, natural de Abadiânia, em Goiás, foi presa no Aeroporto Internacional de Malta, na Europa, após tentar entrar no país com 1 kg de uma substância que as autoridades suspeitam ser cocaína.

Conforme as autoridades, Taynara Fernandes teria ingerido 66 cápsulas com a droga, na tentativa de enganar os agentes.

Assim, ela foi interceptada pela polícia local assim que desembarcou – vinda de Barcelona – e, após passar pelo raio-x, foi encaminhada a um hospital local, onde a presença da droga foi confirmada.

Desse modo, a goiana foi presa em flagrante e deve responder por tráfico internacional de drogas.

O Portal 6 ainda apurou que ela havia sido admitida na Prefeitura de Abadiânia no início deste ano, no cargo de Assessora Operacional da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A reportagem buscou contato com a assessoria da Prefeitura de Abadiânia, mas não teve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

Histórico

Vale mencionar que a jovem também já é conhecida pelas autoridades goianas, aparecendo em registros policiais desde quando tinha 16 anos e tinha o costume de, frequentemente, fugir da casa de acolhimento ao adolescente na qual morava, em Abadiânia.

Ainda, o nome da suspeita aparece relacionado em outros crimes, como golpes envolvendo contas laranjas.