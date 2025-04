Conheça o Robô Pequi, novidade em empreendimento de luxo de Goiânia

Autômato interage com os clientes e até deseja “bom apetite”, graças ao sistema de IA que interpreta imagens captadas por câmeras embarcadas

Davi Galvão - 23 de abril de 2025

Robô é responsável pelas entregas dentro do complexo. (Foto: Divulgação)

Quem acompanha as novidades e pesquisas mais recentes em tecnologia, com certeza já ouviu dizer que estamos vivendo cada vez mais com a presença de Inteligência Artificial e máquinas autônomas.

Exemplo que ilustra muito bem esse cenário é o Transamerica Collection Goiânia, hotel localizado na capital goiana onde não apenas o atendimento é automatizado, mas até mesmo o serviço de entrega é feito por robôs.

Embora não seja elegível como funcionário do mês, o pequeno autômato, batizado carinhosamente de Robô Pequi, é encarregado pelo delivery das refeições no complexo.

Ele faz as entregas sozinho, interage com os clientes e até deseja “bom apetite”, graças ao sistema de IA que interpreta imagens captadas por câmeras embarcadas.

Além disso, o hotel também é o primeiro estabelecimento do tipo no estado a implantar suítes automatizadas, oferecendo quartos com QR Codes que direcionam os hóspedes a comandos ativados por voz, como o modo cinema — com telão e iluminação específicos.

No setor hoteleiro, a IA também tem sido aplicada em outras frentes: desde o uso de chatbots para atendimento instantâneo, até sistemas que analisam o comportamento dos hóspedes para oferecer recomendações personalizadas. A tecnologia também colabora na segurança, com reconhecimento facial no check-in e monitoramento inteligente.

