Nova mudança na CNH trás alerta importante para diversos motoristas de Goiás

Categoria B terá alteração a partir de janeiro de 2025

Gabriella Pinheiro - 08 de novembro de 2024

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

Em fase final de aprovação, o Projeto de Lei 7.746/17 trará importantes mudanças para os motoristas de alguns carros de Goiás e do Brasil. A nova reforma pretende atualizar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A proposta visa criar uma categoria específica para os condutores de veículos automáticos. Além dela, outras propostas também foram aprovadas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Conforme o projeto, a categoria B será reestruturada e dividida em duas, sendo a B1 voltada apenas para motoristas que dirigem veículos com câmbio automático. Já a B2 seria destinada para condutores que podem conduzir tanto automáticos quanto manuais.

A proposta não irá impactar para quem já possui CNH na categoria B, uma vez que as alterações entrarão em vigor apenas em 1º de janeiro de 2025.

Além dessa alteração, a reforma também exige cursos especializados para motoristas que desejam conduzir veículos de categorias específicas como transporte de carga ou passageiros. As disciplinas incluirão conteúdos teóricos e práticos, abordando temas como segurança no transporte e técnicas de direção, com validade de 5 anos.

Depois do período, será necessário que os motoristas realizem um curso de atualização (reciclagem).

Assim como essas, a validade da CNH também terá alterações. Agora, para pessoas com menos de 50 anos, a validade será de 10. Aqueles que têm entre 50 e 70 terão uma validade de cinco anos. Enquanto os com mais de 70 anos, será de três.