O método japonês que ajuda a emagrecer sem precisar restringir comida e ir na academia

Técnica milenar vai no simples e age trazendo muito mais benefícios que só o emagrecimento

Magno Oliver - 08 de novembro de 2024

(Foto: Pinterest)

Cada vez mais a sociedade vem em busca de abordagens e métodos para emagrecer que não exijam dietas rigorosas ou horas longas de exercício nas academias.

Assim, bombou nas trends do TikTok uma técnica milenar japonesa simples que tem ajudado as pessoas a perder peso sem necessidade de restrições alimentares ou exercícios muito pesados.

Dessa forma, essa técnica japonesa visa reprogramar hábitos de forma mais natural e cada vez mais prazerosa; E com um só ingrediente que todo mundo tem em casa.

O método japonês que ajuda a emagrecer sem precisar restringir comida e ir na academia

O método bombado do momento é chamado de ‘sayu’ e se baseia em uma técnica de hidratação adequada do corpo humano. Consiste em beber água morna em jejum para emagrecer sem exercícios.

Nele, os japoneses bebem de quatro a cinco copos de água morna por dia ao acordar e ainda em jejum. Vale lembrar que eles fervem a água e a deixam esfriar para não se queimar. É bom tomar quando ela estiver bem morninha.

Segundo a indicação do método, é preciso esperar 45 minutos antes de consumir qualquer alimento sólido. A explicação é para que o corpo processe a água e ative o sistema digestivo e demais funções do corpo.

Como preparar em casa o método ‘sayu’?

Ferva a água por pelo menos 10 minutos. Em seguida, deixe ela esfriar até aproximadamente 50°C (para evitar danos ao estômago e esôfago);

Depois disso, beba de quatro a cinco copos de água morna em jejum, logo ao despertar; Mesmo que a recomendação seja pela manhã, um copo de ‘sayu’ uma hora antes de dormir também ajuda a ter um sono mais reparador e a relaxar os órgãos internos.

Benefícios da técnica milenar

O método auxilia na perda de peso

Melhora o funcionamento do organismo, queimando calorias de forma mais eficiente

Reduz inchaços, retenção de líquidos, melhora a circulação sanguínea e a eliminação de toxinas

Hidrata a pele e melhora a aparência do rosto

Age profundamente na redução do estresse e melhora do bem-estar geral do organismo

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!