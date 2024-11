Placa em bar chama atenção ao explicar como cobra dos clientes

Texto deixou um "aviso" para homens que pretendem "enganar" as companheiras

Thiago Alonso - 08 de novembro de 2024

Imagine sair com os amigos para se divertir em um bar e ser pego de surpresa por uma ligação da namorada ou da esposa.

Foi pensando nessa situação hipotética, que um estabelecimento decidiu instalar uma placa como “aviso” para os homens mais ‘espertinhos’.

No panfleto, que está sendo exibido em uma parede no alto, a empresa afirma cobrar “tarifas de respostas”, para caso a companheira procure pelo cônjuge no local.

“Se alguma namorada ou esposa ligar e perguntar de você, nossa tarifa de respostas são essa”, diz a mensagem.

Logo abaixo do texto, uma lista com os valores é aplicada: “acabou de sair R$ 10″;” está a caminho de casa R$ 15″; “não está aqui R$ 20”, e, por fim, “não conhecemos R$ 30″.

Não o bastante, o bar ainda concluiu o aviso com um ultimato para os homens: ” se ela nos oferecer R$ 100, ‘nois’ entrega”.