Caiado faz cobrança a Lula após PCC executar empresário dentro de aeroporto

Governador compartilhou em rede social critica ao posicionamento do presidente

Beatriz Bueno - 09 de novembro de 2024

(Foto: Isac Nóbrega/PR – Reprodução/X)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), fez uma cobrança pública ao presidente Lula após o assassinato de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, empresário e delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ocorrido na ultima sexta-feira (08).

Em uma postagem feita neste sábado (09) pelas redes sociais, Caiado criticou a atuação das facções criminosas e cobrou uma resposta firme do governo federal ao crime, que classificou como uma demonstração de força do PCC em território nacional.

“Ou o Estado brasileiro acaba com as facções ou as facções tomarão de vez o Estado brasileiro”, afirmou.

Caiado apontou a ausência de uma resposta federal rápida e contundente ao crime, comparando a situação ao tratamento que crimes federais recebem nos Estados Unidos, onde o FBI assume rapidamente casos de grande repercussão.

“No Brasil, o governo federal fica assistindo”, afirmou, ao sugerir que o governo Lula deveria intervir diretamente e solucionar o crime sem a necessidade de medidas legislativas adicionais ou restrições às polícias estaduais.

Conforme o G1, os autores dos disparos estavam em um Gol preto, abandonado posteriormente em uma comunidade próxima ao aeroporto, onde foram encontradas munições de fuzil e coletes à prova de balas.

O empresário assassinado mantinha um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público de São Paulo e, nos últimos meses, vinha denunciando operações de lavagem de dinheiro do PCC, que incluíam compra e venda de imóveis e uso de postos de gasolina.

O caso está sendo tratado pela polícia como uma execução e levanta preocupações sobre a segurança em áreas sob jurisdição federal, semelhantes ao Aeroporto de Guarulhos. Além do empresário, três pessoas foram gravemente feridas durante o ataque.