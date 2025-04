Defesa de advogada presa em flagrante em Goiânia se pronuncia após soltura: “completa injustiça”

Ela alega que a mulher confundiu o item com um dos próprios pertences, mas nome e imagem da suspeita foram revelados pelo delegado

Davi Galvão - 18 de abril de 2025

Taynara e o companheiro foram presos em flagrante, mas liberados pela Justiça em pouco mais de um dia. (Foto: Reprodução)

“Uma completa injustiça”. Foi assim que a defesa da advogada Taynara Divina Arruda Soares Trindade definiu a prisão da cliente, acusada de ter furtado uma bolsa com R$ 36 mil e joias, nesta terça-feira (15), em um hotel de luxo, em Goiânia.

A Justiça já determinou, nesta quinta-feira (17), o relaxamento da prisão de Taynara e do companheiro, além de enviar um ofício à Corregedoria da Polícia Civil para apuração de possível infração funcional do delegado Sérgio Arras, responsável pelo flagrante.

Em entrevista ao Portal 6, a advogada do casal, Eliane Barbosa Mundim, destacou que uma série de erros foram cometidos pelas forças de segurança.

A começar, ela destacou que além do vídeo das câmeras do hotel não ter sido anexado nos autos, o delegado Humberto Teófilo , que sequer era responsável pelo caso mas que colaborou com o início das investigações, “surfou” no momento atrás de mídia. A defesa destacou, inclusive, que o ofício enviado à Corregedoria também se estende a Teófilo.

Como explicado pela defesa, Taynara havia ido ao aeroporto buscar o companheiro que chegava de viagem, e logo em seguida se dirigiram a um hotel. Porém, ao subirem para o quarto, notaram que o cômodo estava sujo, de modo com que desceram novamente para o lobby.

“Nisso eles estavam com todas as malas e ela se sentou no sofá enquanto o companheiro resolvia a situação na recepção. Daí a suposta vítima passa e deixa uma mochila e bolsa no sofá. Só que, quando o namorado da Taynara vem se sentar, ela pega a bolsa e coloca de lado, para abrir espaço”, detalhou.

Então, ela contou que se passaram cerca de seis minutos até que o casal novamente pudesse subir ao quarto, no que Taynara pegou todas as bolas e malas do sofá, incluindo a necessaire, e foram para o elevador.

Nesse meio-tempo, a defesa reforçou que, em momento algum, a cliente tentou esconder a necessaire ou teve a ciência de estar com um item que não era deles.

Chegando no quarto, eles então organizaram a bagagem, sem sequer abri-la e saíram para jantar.

Descoberta

Foi então que a suposta vítima percebeu que tinha perdido o item e acionou tanto a gerência do estabelecimento quanto a Polícia Militar (PM).

Os policiais, ao chegarem no local, foram até o quarto do casal, que estava vazio, e constataram que a bolsa de fato estava lá. Eles então saíram e aguardaram a chegada de Taynara e do companheiro.

Quando o casal estava novamente no cômodo, se preparando para dormir, a equipe invadiu o recinto, anunciando a prisão em flagrante.

“Invadiram lá, já com o pé na porta, derrubaram o companheiro dela e algemaram os dois, falando que eram bandidos, que iam ser presos. É algo que além de uma violência física, também fere a reputação da minha cliente. Imagina, construir toda uma carreira, uma imagem, para algo assim acontecer”, continuou.

Foi apenas na audiência de custódia, realizada nesta quinta-feira (17), que a defesa conseguiu apresentar a filmagem na íntegra ao juiz e ao Ministério Público (MP), ao que o magistrado reconheceu a falta de dolo na ação e ordenou o relaxamento da prisão. Na prática, isso quer dizer que não houve crime.