Caixa teve vazamento de dados de chaves Pix, diz Banco Central

Folhapress - 09 de novembro de 2024

(Imagem: Sidney de Almeida/shutterstock)

(FOLHAPRESS) – O BC (Banco Central) informou no início da noite desta sexta-feira (8) que a Caixa Econômica Federal sofreu vazamento de dados pessoais vinculados a chaves Pix. Os dados foram expostos por causa de falhas em sistemas do banco estatal.

Segundo a plataforma do BC, que registra incidentes com dados pessoais, o vazamento ocorreu entre os dias 24 e 25 de setembro. Os potenciais dados vazados são cadastros vinculados a 644 chaves Pix, como nome do usuário, CPF, data da abertura da conta e data de criação da chave Pix.

O comunicado do BC afirma que outros dados sensíveis, como senhas, informações de movimentações, saldos financeiros em contas transacionais ou informações sob sigilo bancário não foram afetados. “As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras”, informa o BC.

Procurada, a Caixa confirmou que identificou um “incidente pontual” envolvendo as informações de 644 clientes. O banco reafirmou que dados sigilosos não foram acessados e disse que o caso já foi resolvido. “A situação foi rapidamente identificada e corrigida pelo banco, e os clientes foram notificados”, diz a nota.

O BC informou que a notificação às pessoas que tiveram seus dados cadastrais expostos ocorre exclusivamente pelo aplicativo ou internet banking da Caixa. O BC reforçou que nenhum contato será feito por aplicativos de mensagens, ligações, SMS ou email. “Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados”, diz a nota.

O Banco Central diz que foram adotadas as ações necessárias para investigar a situação e aplicar sanções previstas na regulação.