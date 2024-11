Não gaste mais com lanchonete ou pedindo no iFood: aprenda a fazer esse delicioso salgado

Receita de salgo frito crocante fez sucesso na internet e os internautas curtiram muito

Magno Oliver - 09 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Gabriel Freitas)

Não gaste mais com lanchonete ou pedindo comida no iFood. Aprenda agora a fazer uma receita deliciosa de salgado frito que caiu no gosto da internet.

Internautas decidiram deixar o delivery de lado e viralizaram compartilhando uma receita de salgado frito de dar água na boca.

O canal no Youtube do Gabriel Freitas trouxe uma receita digna de papel e caneta na mão para fazer em casa e curtir em um dia frio de chuva e cobertor.

Lista de ingredientes:

Recheio de carne moída

Ingredientes:

• 1/2 cebola,

• 3 dentes de alho,

• 400 gramas de carne moída,

• 1 colher de chá de páprica,

• Sal a gosto,

• 4 colheres de sopa de extrato de tomate,

• Cheiro verde a gosto,

• 150 gramas de muçarela.

Massa de salgado caseiro

Ingredientes:

• 350 ml de leite integral,

• 350 ml de água,

• 2 colheres de sopa de manteiga,

• 2 tabletes de tempero caldo pronto,

• 3 xícaras de chá de farinha de trigo tradicional sem fermento.

Montagem do salgado:

• Ovo mexido com leite integral para empanar,

• Farinha de rosca para empanar,

• Óleo para fritar.

Obs.: A medida da xícara de chá é 240ml.

Preparo do recheiro:

Em uma panela, refogue a cebola, alho, a carne moída até ficar cozidinha. Em seguida, tempere com páprica, sal, extrato de tomate, cheiro verde e espere cinco minutos até ela secar e reserve.

Preparo da massa do salgado:

Em uma panela, coloque o leite, água filtrada, manteiga, caldo de carne e dissolva tudo até derreter. Quando começar a ferver e tudo estiver dissolvido, desligue o fogo e adicione farinha de trigo.

Misture e cozinhe a massa por 8 minutos até ela começar a querer grudar na panela. Depois disso, coloque ela em uma bancada de mármore, passe um fio de óleo e comece a sovar a massa.

Depois que esfriar, pegue o recheio, coloque o queijo nele. Em seguida, pegue a massa, retire pedaços para modelar e adicione o recheio.

Para empanar a massa do salgado, coloque em uma tigela 2 ovos, 1 xícara de chá de leite e 1 pitada de sal. Depois de molhar, passe na farinha de rosca para fritar.

Por fim, leve para fritura de 2 em 2 unidades em óleo bem quente. Assim que estiver bem douradinho, está pronto o seu salgado frito recheado.

Confira o vídeo completo da receita:

