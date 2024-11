Seca e temperaturas altas nos EUA provocam incêndios em Los Angeles e em Nova York

A seca prolongada e as temperaturas altas no Hemisfério Norte têm impulsionado incêndios em diversas áreas dos Estados Unidos.

Bombeiros começaram a controlar nesta sexta-feira (8) um incêndio florestal que destruiu pelo menos 132 edifícios e danificou outros 88 na Califórnia. Mais de 10 mil pessoas tiveram que deixar suas casas temporariamente.

Os combatentes contaram com a ajuda de ventos oriundos do Oceano Pacífico depois da presença de Ventos quentes e secos com origem no deserto contribuíram para que o fogo se espalhasse na quarta-feira em um lugar cerca de 80 km a noroeste de Los Angeles.

O incêndio havia consumido 8.350 hectares até a sexta, praticamente o mesmo em relação às 24 horas anteriores, e estava 14% contido, disseram autoridades do Cal Fire à imprensa.

Os moradores de 3.500 residências puderam retornar, mas outras 2.000 casas permaneceram sob ordens de retirada, de acordo com o xerife do Condado de Ventura, Jim Fryhoff.

A vegetação seca e o terreno íngreme e acidentado contribuíram para o incêndio.

Os EUA enfrentam um ano de incêndios florestais fortes, com 3,3 milhões de hectares queimados até o momento. A área é três vezes maior do que aquela queimada no mesmo período no ano passado.

Em Nova York, bombeiros controlaram um incêndio em uma área arborizada no Brooklyn entre a noite de sexta (8) e este sábado (9). Mais de cem profissionais atuaram no combate às chamas.

Não houve relatos imediatos de danos a edifícios no incêndio, ocorrido na área do Prospect Park e, neste sábado, quase todos os focos de incêndio haviam sido extintos.

“Depois do outubro mais seco já registrado, Nova York está sob um alerta de seca, o que aumenta muito o risco de incêndios florestais”, escreveu o prefeito da cidade, Eric Adams, na rede social X.

Centenas de incêndios florestais foram deflagrados em Nova Jersey e em Connecticut nas últimas semanas. Em três ocasiões, foi necessário esvaziar locais e fechar estradas.

A causa do incêndio no Brooklyn ainda não foi esclarecida. As chamas se espalharam por pouco menos de um hectare em um local conhecido como Nethermead.

Cerca de 25 unidades de combate a incêndios, algumas com drones, atenderam à emergência, segundo as autoridades.

Um bombeiro sofreu ferimentos leves e foi levado a um hospital. As autoridades alertaram os moradores para que ficassem longe da área afetada e permanecessem em suas casas com as janelas fechadas.

As condições de seca devem continuar até o final do ano na área, que está passando pela segunda maior sequência sem chuvas já registrada.

Mais da metade dos 48 estados continentais do país estão em condições de seca, de acordo com o Drought Monitor. As condições são particularmente ruins nos estados do Leste e do meio do Atlântico.