Detran realiza leilão com mais de 2 mil veículos durante a semana

Serão comercializados veículos recolhidos ao pátio por mais de 60 dias, além de sucatas e estruturas aproveitáveis

Samuel Leão - 10 de novembro de 2024

Detran realiza leilão. (Foto: Divulgação)

Na próxima quinta- feira (14), o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) vai realizar um leilão de veículos, com mais de 2 mil unidades disponíveis para o público. Dentre os veículos, também constam sucatas e outras estruturas aproveitáveis.

Segundo o órgão, as visitações já passam a ocorrer a partir da segunda-feira (11), seguindo até quarta-feira (13), em Senador Canedo. Interessados devem comparecer à estrada vicinal da GO-020, na altura do KM 14.

Vale ressaltar que as informações podem ser conferidas no site do Detran, além também do portal da MC Leilão, únicos canais oficiais da ação. Alertas foram feitos para evitar que compradores caiam em golpes.

“As pessoas devem ficar atentas aos canais oficiais. E nunca oferecer pagamento adiantado”, alertou o presidente do órgão, delegado Waldir.

Sucatas só podem ser compradas por pessoas jurídicas, que tenha como o intuito desmontar e comercializar peças usadas de veículos. Já pessoas físicas podem participar do leilão de veículos recuperáveis.

Vale ressaltar que, para o caso de pessoas jurídicas, é necessário o cadastro nos Detrans de origem ou no de Goiás, segundo as leis referentes a esse tipo de atividade. Serão comercializados veículos recolhidos ao pátio por mais de 60 dias.

Os arrematantes serão responsáveis pela utilização e destinação final dos automóveis, podendo, inclusive, responder civil ou criminalmente pelo uso ou destinação dos mesmo em desacordo com as restrições do edital.