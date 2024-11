Vídeo: homem furta churrasqueira de supermercado de Anápolis e sai como se nada tivesse acontecido

Suspeito agiu tranquilamente, sob olhares de outros clientes que passavam pelo estabelecimento

Thiago Alonso - 10 de novembro de 2024

Imagens registraram quando suspeito passa pela catraca. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada, na manhã deste domingo (10), após funcionários de um supermercado localizado na avenida Ana Jacinta, no bairro Vila Santa Maria de Nazareth, em Anápolis, relatarem movimentações suspeitas.

Segundo o estabelecimento, um homem teria sido visto saindo do local tranquilamente com as compras, mas sem pagá-las no caixa.

Imagens das câmeras de segurança do supermercado registraram quando o suspeito passa por uma das catracas sorrateiramente, enquanto outros clientes passam ao fundo.

Fazendo movimentos leves para não chamar a atenção, o homem, que ainda não foi identificado, sai do local segurando as sacolas como se nada tivesse acontecido.

Diante disso, o estabelecimento acionou a PM, relatado que o suspeito havia furtado uma churrasqueira no valor de R$ 300, além de outros itens.

Além disso, também foi dito que ele saiu do local pedalando uma bicicleta, indo em direção à ‘pracinha’ do bairro. Diante destas informações, a corporação realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.