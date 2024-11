Conheça a função oculta das novas placas que poucos motoristas já usaram

Uma das mudanças mais perceptíveis foi a remoção da identificação por cidade e estado

Isabella Valverde - 11 de novembro de 2024

Imagem mostra colocação de placa. ((Imagem: lustração/Captura de tela/Youtube)

Elas foram implementadas não só no Brasil, mas também nos demais países que fazem parte do Mercosul. Desde 31 de janeiro de 2020, o Brasil utiliza o modelo de placas veiculares do Mercosul, também adotado na Argentina, Paraguai e Uruguai.

Implementado para facilitar a circulação de veículos entre esses países e aumentar a segurança, o novo sistema dificulta falsificações e auxilia na fiscalização nas fronteiras.

Uma das mudanças mais perceptíveis foi a remoção da identificação por cidade e estado, que antes constava nas antigas placas cinzas.

Agora, elas mostram apenas o nome e a bandeira do país, o que gerou certa nostalgia nos motoristas brasileiros que valorizavam a identificação local.

O que muitos motoristas ainda não sabem, no entanto, é que existe uma maneira de acessar o município de origem de um veículo com placa Mercosul.

Essa “função oculta” está disponível através do aplicativo Sinesp Cidadão — uma ferramenta do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública que permite consultas rápidas e práticas sobre veículos.

O novo sistema de placas reforça a segurança e facilita a fiscalização nos países do Mercosul, apoiado por uma base de dados conjunta que busca coibir falsificações e aprimorar a identificação veicular.

A integração entre os países tem o objetivo de tornar as fronteiras mais seguras e organizadas, promovendo uma padronização regional.

Ainda assim, muitos motoristas sentem falta da identidade local nas placas, especialmente pela ausência das informações de cidade e estado.

O aplicativo Sinesp Cidadão, porém, oferece uma alternativa prática para quem deseja saber o município de origem do veículo.

Como usar o Sinesp Cidadão

Para aproveitar essa função “escondida”, basta seguir alguns passos:

1. Baixe o aplicativo Sinesp Cidadão no celular.

2. Faça login com o cadastro do site Gov.br.

3 Insira o número da placa para obter informações detalhadas.

Embora o sistema Mercosul tenha removido a identificação local nas placas, ele trouxe avanços significativos na segurança e no controle veicular.

A nova tecnologia facilita a fiscalização entre os países e combate fraudes, enquanto o Sinesp Cidadão fornece uma maneira prática de acessar informações adicionais — uma função útil, mas que poucos motoristas exploraram até agora.