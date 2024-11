Vídeos mostram destruição em Anápolis após início da chuva nesta terça-feira (12)

Forte correnteza de água em avenidas do Setor Central e até mesmo alagamento no Hospital Evangélico foram flagrados por moradores

Davi Galvão - 12 de novembro de 2024

Chuva causou diversos transtornos aos anapolinos. (Foto: Samuel Leão e Davi Galvão)

Após poucos minutos de chuva na tarde desta terça-feira (12), os anapolinos já passaram a experienciar transtornos nas principais vias e locais da cidade.

Registros feitos pelo Portal 6 também mostram uma forte torrente de água na Rua Senador José Lourenço Dias, que impediu o tráfego no local.

Na rua Amazílio Lino de Souza, também na região problemática do Centro de Anápolis, o grande volume de água chegou a alagar parcialmente um dos lados da pista, com os condutores tendo de se arriscar na travessia.

Um veículo da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) marcou presença durante o começo da tempestade.

Um vídeo gravado no interior do Hospital Evangélico também mostra os funcionários tentando evitar com que a água invadisse o interior do imóvel.