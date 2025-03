PRF prende motorista que causou morte de jovem na BR-153 em Anápolis e explica dinâmica do acidente

Suspeito já está na Cadeia Pública de Anápolis. Dict investigará o caso

Paulo Roberto Belém - 22 de março de 2025

Jovem morreu ao ser atropelada e arrastada por caminhão (Foto: Divulgação)

O motorista do caminhão que provocou o acidente que vitimou a jovem Ana Lyssa Batista Lopes da Silva, de apenas 21 anos, na manhã desta sexta-feira, 21, em Anápolis, foi localizado e preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um inspetor da corporação detalhou que o veículo de grande porte colidiu com duas motos na BR-060, no perímetro urbano da cidade. Em uma das motocicletas, estava a jovem que morreu.

Na ocasião da tragédia, o profissional evadiu do local, não prestado apoio às vítimas. Sendo assim, a corporação conseguiu chegar até o suspeito, localizando-o por meio de câmeras de videomonitoramento.

Segundo os federais, o suspeito foi localizado na região de Guapó, enquanto se preparava para fazer um carregamento e seguir viagem. Preso, ele foi entregue aos cuidados da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito de Anápolis (Dict).

O titular da especializada, Manoel Vanderik, apurou que o caminhão teria realizado uma manobra imprudente de troca de faixa, assustando as vítimas, que caíram sobre a pista. Ana Lyssa foi arrastada pelo veículo.

Mesmo assim, o delegado disse que o motorista seguiu viagem, com uma das motos presas sob o caminhão, que teria se desprendido do veículo cerca de 1 km do ponto do acidente.

Tendo recebido a prisão do suspeito, ele deve ser indiciado por homicídio culposo qualificado, omissão de socorro e por fugir da situação sem prestar socorro.

“Ele disse que depois desse primeiro quilômetro, teria escutado o ferro arrastando na pista, parando e por não ter visto a vítima presa, ele simplesmente tirou a moto e jogou no acostamento e foi embora”, disse Vanderik ao Anápolis Notícias.

O delegado citou que está aguardando a evolução do quadro das vítimas hospitalizadas, laudos periciais e documentos da PRF e imagens para confirmar a dinâmica do crime e instaurar a investigação.

Pela soma das infrações, não coube fiança e o homem foi encaminhado para a Cadeia Pública já na noite desta sexta-feira (21), onde aguarda as providências seguintes da Justiça.