Procon Goiânia revela preços mais baratos de passagens aéreas e de ônibus para festas de fim de ano

Levantamento levou em consideração valores encontrados nas principais companhias de aviação e de transportes terrestres do estado

Augusto Araújo - 13 de novembro de 2024

Procon fez pesquisa de preços em companhias aéreas e de ônibus. (Foto: Divulgação/ Secom Goiânia)

O Procon Goiânia divulgou nesta quarta-feira (13) uma lista com a diferença de preços de passagens aéreas e de ônibus para as festas de fim de ano, apontando onde se encontram os bilhetes mais baratos.

Conforme o órgão, foram analisados, entre os dias 07 e 10 de novembro, valores para as cidades mais procuradas, utilizando como base o portal Melhores Destinos.

Na comparação dos aéreos, estão inclusas as companhias aéreas Azul, Gol e Latam. Já nas empresas de transporte terrestre estão Guanabara/ Real Expresso, Viação São Luiz, Satélite/Flixbus e Viação Catedral, muito populares em Goiás.

Para padronizar, foram feitas buscas de passagens de saída no dia 22 de dezembro e de volta no dia 05 de janeiro de 2025.

As passagens aéreas mais barata encontradas foram para São Paulo (SP), vendida pela Latam por R$ 1.012,31. As mais caras para o mesmo destino custava R$ 2.648,94, na Azul (variação de 161,67%)

Os bilhetes mais ”salgado” dentre os pesquisados também foram da Azul. Para Porto Alegre (RS), o preço era de R$ 6.524,64, sendo que os mais em conta para o mesmo local foram da Latam, R$ 2.485,84 (diferença 162,47%).

Já para tickets de ônibus, a Viação São Luiz ofereceu viagens para São Paulo (SP) pela bagatela de R$ 575,98. Os mais caros para a mesma cidade foi o da Satélite/Flixbus, por R$ 815,97.

O maior custo para viajar no transporte terrestre foi registrado na Viação Catedral, com a passagens para Natal (RN) no valor de R$ 2.525. As mais em conta para a capital potiguar são da Guanabara/ Real Expresso, por R$ 1.480.

Vale destacar que o levantamento não considerou taxas e seguros, e os preços podem sofrer variações conforme demanda das empresas.

Para ler a lista completa de valores pesquisados pelo Procon, clique neste link.