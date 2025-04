Motorista morre e mulher tem perna amputada após motocicletas se chocarem na GO-070

Socorristas chegaram a se dirigir ao local, mas encontrando uma das vítimas já sem vida

Thiago Alonso - 15 de abril de 2025

Motocicletas colidiram na GO-070. (Foto: Reprodução)

Um homem morreu e uma mulher teve a perna amputada, após uma grave colisão entre duas motocicletas, na noite desta segunda-feira (14), na GO-070, na altura da Cidade de Goiás, a 135 km de Goiânia.

As vítimas trafegavam pela rodovia, sentido Itaberaí, quando, ao passar pelo km 129, o motociclista acabou entrando na contramão, vindo a colidir em cheio com a condutora.

O impacto foi tão grande que o homem morreu ainda no local, antes mesmo que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegasse, sendo possível apenas constatar o óbito.

A mulher, por sua vez, foi resgatada pelos socorristas, tendo parte da perna amputada durante a colisão, sendo encaminhada para o Hospital Caridade São Pedro D’Alcântara, em Goiás, e, posteriormente, transferida para uma unidade de saúde de Goiânia.

Equipes da Polícia Militar (PM) também estiveram no local, constatando que a motocicleta do homem estava com a documentação atrasada, apreendendo o veículo e o encaminhando até um pátio.

A moto da mulher, no entanto, apresentava apenas pequenos danos e estava dentro dos trâmites legais, sendo liberado e entregue para uma irmã dela.

O motorista de um caminhão, que passava pela rodovia e presenciou o momento do acidente, também esteve no local, auxiliando os policiais durante todo o período da ocorrência, uma vez que o veículo dele possuía câmeras de segurança.

Agora, essas imagens devem ser encaminhadas para a Polícia Civil (PC), que deve anexá-las a um inquérito, o qual deve apurar a dinâmica da colisão, assim como realizar os trâmites seguintes.

