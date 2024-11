Argentina lança nova cédula de 20 mil pesos em meio à crise inflacionária

GUSTAVO GONÇALVES

A nova cédula de 20 mil pesos argentinos começou a circular oficialmente nesta quinta-feira (14), conforme anunciado pelo BCRA (Banco Central da Argentina). A criação da cédula -agora a de maior valor no país- busca simplificar transações e diminuir o volume de dinheiro em circulação.

A nota homenageia Juan Bautista Alberdi, figura fundamental na fundação da Argentina republicana e autor de princípios que nortearam a Constituição de 1853. No verso, a cédula estampa a província de Tucumán, onde Alberdi nasceu e onde foi declarada a independência do país, em 1816.

As novas cédulas chegaram à Argentina no início do mês de outubro, com previsão inicial de circulação imediata, mas houve um pequeno atraso. Com novas tecnologias de segurança, a nota traz hologramas, marca d’água com o retrato de Alberdi, tinta especial que muda de cor e microimpressões, para combater a falsificação e garantir maior segurança.

A inflação crescente já havia levado o BCRA a lançar, em maio deste ano, uma cédula de 10 mil pesos, equivalente a cerca de R$ 58 e US$ 9,82, mas o aumento acelerado dos preços tornou essa denominação insuficiente para o dia a dia. A nota de 20 mil pesos equivale atualmente a aproximadamente R$ 116 no câmbio oficial e US$ 19,64, mas vale cerca de US$ 17,62 no câmbio paralelo (dólar blue).

Nesta semana, o governo Javier Milei comemorou o resultado da inflação de outubro no país. O indicador ficou em 2,7%, o mais baixo em quase três anos. Em descontrole no governo anterior, a inflação desacelerou mês a mês na gestão do economista ultraliberal. De 25,5% em dezembro passado, quando Milei chegou à Casa Rosada, o indicador recuou e teve apenas duas acelerações, em junho e agosto, esperadas pelo mercado.

A inflação acumulada desde o início deste ano está em 107%.

A circulação de cédulas de maior valor faz parte de um plano anunciado pelo presidente Javier Milei no fim do ano passado, em resposta à forte pressão inflacionária. Além da nova nota de 20 mil pesos, o BCRA planeja lançar uma cédula de 50 mil pesos.

Em outubro, uma primeira leva de 230 milhões de unidades da cédula de 20 mil pesos chegou ao país, e o Banco Central já licitou a produção de mais 540 milhões de cédulas, previstas para serem distribuídas entre março e julho de 2025.

A impressão das novas cédulas, realizada por meio de uma licitação internacional, teve seu custo reduzido de US$ 126 para US$ 48 por mil unidades, aliviando o impacto no orçamento público. Essa nova denominação também deve facilitar a logística de transporte e o manuseio de dinheiro para o comércio e os bancos, minimizando o desafio de lidar com grandes volumes de dinheiro em espécie em um contexto de inflação descontrolada.

Com a nova nota, o BCRA completa a série “Heroínas e Heróis da Pátria”, iniciada em 2022, que homenageia figuras históricas do país, enquanto busca tornar mais eficiente a circulação de dinheiro em um cenário econômico desafiador.