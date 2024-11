Fila de espera ‘zera’ e cadastro de novatos em creches e escolas de Goiânia começa na segunda (18); saiba passo a passo

Será necessária a formalização do cadastro antecipado, com data limite para o dia 10 de dezembro para escolas e 7 de janeiro para Cmeis

Samuel Leão - 14 de novembro de 2024

Cadastro já se inicia na próxima segunda-feira (18). (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

Na próxima segunda-feira (18), a Prefeitura de Goiânia dará início, a partir das 08h, à fase de realização e atualização do cadastro antecipado para interessados em vagas na rede municipal de educação, voltado para novatos. Os inscritos irão pleitear vagas nas Escolas, Centros de Educação Infantil (CEIs) e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis). A observação das datas limites é de suma importância para garantir a vaga, já que há alto déficit na rede.

Será necessária a formalização do cadastro antecipado, com data limite para o dia 10 de dezembro para escolas e 7 de janeiro para Cmeis, feito online. Para aquelas famílias que já possuam o cadastro, é necessário atualizar os dados e solicitar a vaga normalmente.

Vale pontuar que a fila de espera se encerra no final do ano, por isso a necessidade da atualização dos cadastros. Para começar, basta preencher o formulário disponível no site da SME. Ao entrar no site, clique na opção “E-matrícula” e depois no banner “Cadastro Antecipado”.

Devem ser inseridas, nesta primeira etapa, informações pessoais das crianças e estudantes no sistema, identificando se integram os grupos prioritários, os quais possuem vagas reservadas na Educação Infantil.

Confira abaixo o passo a passo do cadastro:

Passo 1:

No formulário, que é simplificado, são solicitados os dados da criança (Dados do Candidato), incluindo o Cadastro de Pessoa Física (CPF), número do cartão do SUS, contatos telefônicos e endereço com CEP. Além dos dados do candidato, há um campo com o título “Dados do Responsável”, onde é necessário incluir nome, CPF, telefone e grau de parentesco com a criança.

Passo 2:

Nesta fase, o solicitante da vaga pode marcar uma das quatro opções de trabalho para que possa ser inserido nos grupos prioritários da Prefeitura de Goiânia:

* A mãe é trabalhadora autônoma e pode comprovar com comprovante de pagamento de contribuição ao INSS ou Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual atualizada;

* A mãe é trabalhadora e pode comprovar com carteira de trabalho ou contracheque;

* A mãe é trabalhadora com Benefício de Prestação Continuada e pode comprovar com extrato do INSS e cartão de recebimento do BPC;

* Não é trabalhadora ou não pode comprovar.

Depois de marcar uma das opções, podem ser anexados até 5 documentos para comprovar a situação de trabalho e integrar os grupos prioritários de vagas da Educação Infantil, que correspondem a 50% das vagas, destinadas de acordo com a Portaria número 549, de 11 de dezembro de 2023.

Passo 3:

Em seguida, são solicitados dados socioeconômicos. Nesta fase, as famílias informam pontos referentes à renda, tipo de moradia, como é a fonte de energia elétrica e abastecimento de água, serviço de coleta de lixo e se tem acesso à internet.

Após inserir os dados, é só concordar com o termo de aceite e salvar as informações. O sistema abre uma nova tela com um número de protocolo. Para os beneficiários do programa Bolsa Família/Auxílio Brasil, caso o sistema não faça a validação automática, os responsáveis deverão confirmar os dados em uma das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) até a data do início da pré-matrícula. Se for beneficiário do Benefício de Prestação Continuada – BPC, a família terá que confirmar os dados em uma das CREs.