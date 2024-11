Geolab expande as fronteiras com novas linhas de produtos e investimentos em tecnologia

Em meio a um cenário desafiador, a empresa continua a crescer e a investir em tecnologia e inovação, reafirmando seu compromisso com a saúde e o bem-estar da população

Publieditorial - 14 de novembro de 2024

Indústria Farmacêutica Geolab, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Geolab, indústria farmacêutica brasileira estabelecida em Anápolis, Goiás, tem o orgulho de anunciar uma série de expansões significativas em suas operações e portfólio de produtos. Em meio a um cenário desafiador, a empresa continua a crescer e a investir em tecnologia e inovação, reafirmando seu compromisso com a saúde e o bem-estar da população.

Crescimento e Inovação

Fundada em 1999, a Geolab se destaca no segundo maior polo farmacêutico da América Latina, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Com capital 100% nacional, a empresa emprega aproximadamente 2.000 colaboradores e tem se consolidado como uma das líderes do mercado farmacêutico brasileiro, especialmente nos segmentos de genéricos e similares.

Nos últimos anos, a Geolab apresentou um crescimento notável. De acordo com dados da IQVIA, a empresa teve um aumento de 17% em receita e 14% em unidades vendidas nos últimos 12 meses. Esse desempenho extraordinário reflete a dedicação contínua da Geolab à qualidade, tecnologia e excelência na produção de medicamentos.

Expansão do Portfólio

A Geolab segue firme em sua trajetória de crescimento, ampliando constantemente seu portfólio. Atualmente, a empresa conta com 274 registros, 161 moléculas e 28 formas farmacêuticas, de acordo com dados da IQVIA PMB e Regulatórios Geolab. Além disso, sua atuação abrange 84 classes terapêuticas, refletindo o compromisso em oferecer soluções diversificadas para a saúde.

Paralelamente, a Geolab continua a expandir seu portfólio comercial, somando 400 apresentações comercializadas. Com foco em inovação, a empresa está lançando novas SKU’s (Stock Keeping Units) e investindo aproximadamente 300 milhões em sua linha de medicamentos dispensados por inalação (MDI –

Metered Dose Inhalers). A Geolab é pioneira no Brasil ao obter a certificação cBPF (Certificação de Boas Práticas de Fabricação) para essa categoria, reafirmando sua posição de vanguarda na indústria farmacêutica brasileira.

Novas Instalações e Investimentos

Para estruturar esse crescimento, a Geolab está ampliando suas instalações com a construção de um novo parque fabril.

A primeira fase da nova unidade, foi a linha de colírios com 8 mil m², inaugurada em 2021.

A conclusão da segunda fase, com uma nova linha de sólidos de 5mil m², foi entregue em 2023. A terceira fase, que incluirá um novo centro de distribuição de insumos (CD) com 22mil m², e a expansão da linha de sólidos para 8mil m², está prevista para 2026.

Este novo complexo permitirá a ampliação da produção de sólidos, sachês, colírios, patchs e outras linhas inovadoras.

No total, o investimento previsto para essas expansões é de R$ 290 milhões, com a expectativa de gerar centenas de novos empregos e aumento da capacidade produtiva em até 6 vezes.

Compromisso com a Sustentabilidade A Geolab também está comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental. Seus programas de gestão ambiental incluem ações como a recuperação de resíduos industriais em matéria-prima ou energia, a neutralização de CO₂ e o resgate do Bioma Cerrado. Além disso, a Geolab promove a educação ambiental com seus colaboradores e a sociedade, contribuindo para a construção de novos valores e atitudes mais sustentáveis.

Entrada da Gbio Farmacêutica na prescrição

Gbio Farmacêutica, um novo olhar para a oftalmologia.

A Gbio Farmacêutica, nova unidade de negócios da Geolab, 100% dedicada à oftalmologia, possui um parque fabril exclusivo e visita 85% dos médicos oftalmologistas do Brasil. Com portfólio de 14 marcas que atende patologias crônicas e agudas, como glaucoma, anti-inflamatórios, antibióticos, suplementos e lágrimas artificiais. O propósito da Gbio é construir um legado de excelência, aliando ciência e tecnologia e proporcionando produtos que atendam às necessidades de médicos e pacientes com preços acessíveis.

Conclusão

Com uma trajetória marcada pela inovação e compromisso com a saúde, a Geolab continua a ser uma referência no setor farmacêutico. A expansão das instalações, o lançamento de novas linhas de produtos e o investimento contínuo em tecnologia são testemunhos do compromisso da Geolab em levar saúde e bem-estar a todos os brasileiros.

Para mais informações sobre as novidades e produtos da Geolab, visite o site oficial geolab.com.br ou acompanhe as redes sociais @geolabsa.