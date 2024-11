Goiânia terá seminário de psicologia voltado para o combate a violência

Evento visa ampliar a visibilidade sobre abusos, unir saberes científicos e culturais

Davi Galvão - 14 de novembro de 2024

Seminário acontecerá na Faculdade de Odontologia, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Seminário Goiano de Psicologia e Direitos Humanos, com o tema “Construindo Caminhos para o Enfrentamento das Violências”, organizado pelo Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região (CRP09), com apoio da Universidade Federal de Goiás (UFG), acontece já na próxima semana, nos dias 18 e 19, no Auditório da Faculdade de Odontologia da UFG, em Goiânia.

O evento visa debater as relações entre Psicologia e Direitos Humanos no combate às diversas formas de violência, abordando a necessidade de transformar realidades marcadas por abusos, em busca de uma sociedade mais justa.

Participarão dos encontros especialistas em Psicologia, Direitos Humanos, Saúde, Assistência Social e autoridades de Segurança Pública e Justiça, que discutirão os processos psicológicos por trás da violência e estratégias de prevenção.

Segundo a psicóloga Lidiana Peres, presidente da Comissão de Direitos Humanos do CRP09, o evento visa ampliar a visibilidade sobre abusos, unir saberes científicos e culturais e fomentar a criação de políticas públicas que garantam direitos universais.

O encontro abordará temas como violência étnico-racial, de gênero e contra mulheres e crianças, além do direito à cidade, discutindo a ocupação urbana.

A programação inclui a exposição “Direitos Humanos e Psicologia: Expressões e Práticas”, com relatos de psicólogos, estudantes e movimentos sociais. Mais informações podem ser conferidas no site do CRP09.