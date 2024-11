Obra causa transtornos em rua de Anápolis e moradora desabafa: “se pudesse, sumiria de casa”

Portal 6 buscou respostas junto aos responsáveis, mas situação acabou virando um grande jogo de empurra

Paulo Roberto Belém - 14 de novembro de 2024

Imagens mostram situação do local (Foto: Arquivo pessoal)

Uma via imunda, com asfalto cortado, poças com água suja, barro e vários outros problemas que o cenário causa. Essa tem sido a rotina dos últimos 20 dias para moradores da Avenida Federal, região Central de Anápolis, que estão tendo que conviver desde que uma obra de saneamento iniciada no local.

Quem narra a situação ao Portal 6 é a dona de casa Noêmia de Oliveira, que atribui a responsabilidade à intervenção de ligação de água que uma empresa terceirizada está realizando em um condomínio de prédios na região.

“É caótico, desesperador e chega a ser desumano tamanha falta de respeito”, disparou ela, que informou ter recebido uma notificação de que a obra duraria cerca de 30 dias.

A dona de casa entende que a obra está sendo realizada em momento inoportuno, por conta do período chuvoso. “Eles deveriam abrir o buraco e ir passando o asfalto. Pintei minha casa recentemente e até o piso está danificado”, relatou.

A moradora chegou a dizer que “se pudesse, sumiria de casa” por conta da situação.

“A rua ficou deserta, não tem como caminhar, os motoqueiros têm invadido a calçada porque não dá para passar na rua”, explicou.

Noêmia está preocupada com a possível demora para além dos 30 dias prometidos para o conserto da rua e vai além. “Vão repintar o meu muro e consertar o calçamento da minha residência”.

Jogo de empurra

O Portal 6 entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis e com a Saneago para saber das providências de reparo da via.

O Executivo Municipal atribuiu a responsabilidade à empresa de saneamento que, por sua vez, passou a bola para o empreendedor do residencial, mas devolveu que a Prefeitura é quem precisa fiscalizar a execução da obra.

Consultada, novamente, a Prefeitura confirmou que a intervenção está sendo executada por uma empresa, afirmando que será ela quem fará a recomposição da massa asfáltica no ponto de corte.