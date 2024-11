Pai que agrediu filho por soltar bomba em escola irá responder por maus-tratos

Assustado, adolescente, de 13 anos, correu para casa de vizinho em busca de ajuda

Samuel Leão - 14 de novembro de 2024

Ferimentos no rosto da criança. (Foto: Reprodução)

Um pai deverá responder por maus-tratos após agredir o próprio filho, de 13 anos, em uma tentativa de discipliná-lo por estourar uma bomba na escola, quase ferindo os colegas.

O caso aconteceu na Vila Jaiara, em Anápolis, na manhã da última quarta-feira (13). Na ocasião, coordenadora decidiu ligar para os pais do garoto, para discutir o ocorrido.

O homem, que estava trabalhando, interrompeu o que fazia e compareceu à unidade. Após escutar o relato, teria se enfurecido com o filho. Quando voltaram para o condomínio onde moram, no mesmo bairro, começaram as agressões.

Ao aplicar o “corretivo”, ele teria usado de força excessiva, deixando marcas no rosto, pescoço e costas do garoto.

Assustado, o adolescente resolveu buscar abrigo no apartamento de um vizinho, o qual acionou o Conselho Tutelar ao ver o estado que ele se encontrava.

Juntamente com um conselheiro, a Polícia Militar (PM) compareceu e participou da ação, conduzindo-os para a Central de Flagrantes.

Após serem constatadas as lesões, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de maus-tratos. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).