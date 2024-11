A melhor maneira de remover o mofo impregnado nas coisas (deixa limpo na hora)

Seja em roupas, móveis ou até nos utensílios domésticos, removê-lo é mais fácil do que você pensa

Ruan Monyel - 15 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@ramalhocleo)

Lidar com o mofo nas paredes é extremamente desagradável, mas, quando esse problema se estende para os objetos, o desafio fica ainda maior.

Seja em roupas, móveis ou até nos utensílios domésticos, o mofo não só prejudica a aparência das coisas, mas também pode trazer riscos à saúde.

Porém, poucas pessoas sabem que existe uma forma simples e eficaz de acabar com esse problema, resolvendo-o de forma quase instantânea.

A melhor maneira de remover o mofo impregnado nas coisas (deixa limpo na hora)

Existem alguns probleminhas que todos nós enfrentamos em casa, e entre eles, o mofo acumulado em paredes e objetos é um dos mais corriqueiros.

Causado pela umidade excessiva, sujeira e falta de ventilação no ambiente, acabar com o mofo pode ser um grande desafio.

Porém, utilizando uma mistura simples, é possível exterminá-lo de vez em poucos segundos e sem esforço algum, deixando os objetos limpos e seguros.

A dica, compartilhada através de um perfil no Instagram (@ramalhocleo), vai facilitar a vida de quem cuida das atividades domésticas.

Para fazer, em um borrifador ou recipiente de fácil aplicação, basta adicionar 3 colheres de açúcar e 1 xícara de água sanitária.

Misture bem, aplique nos locais onde deseja remover o mofo e deixe secar naturalmente. Caso necessário, finalize a limpeza com um pano úmido.

Você deve estar se perguntando se a mistura funciona em objetos coloridos, afinal, a água sanitária desbota as cores, não é mesmo?

Mas pode ficar tranquilo! O açúcar consegue neutralizar a água sanitária, fazendo com que ela remova o mofo sem danificar as cores do objeto.

Assim, é possível limpar qualquer superfície sem medo de estragá-la, acabando com as manchas rapidamente. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cleo Ramalho | Dicas de Casa (@ramalhocleo)

Dica boa, né? Você também pode gostar:

– Deixe suas roupas brancas como novas, sem mofo e sem amarelado com essa técnica

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!