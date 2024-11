Deixe suas roupas brancas como novas, sem mofo e sem amarelado com essa técnica

Existe um truque simples e eficaz para devolver o brilho das suas peças

Pedro Ribeiro - 06 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/ Canal Casa Da Isa)

Manter roupas brancas sempre impecáveis pode ser uma missão complicada.

Com o tempo, manchas de mofo e aquele tom amarelado tendem a aparecer, tirando o brilho e a aparência de novas das suas vestes.

Mas a boa notícia é que existe uma técnica simples e eficaz para devolver o brilho das peças brancas, deixando-as com cara de novas novamente!

Muitas vezes, deixamos de usar roupas brancas por causa do mofo ou da coloração amarelada que elas podem adquirir com o passar do tempo.

No entanto, vamos ensinar um truque muito fácil para você conseguir recuperar suas peças e usá-las novamente!

Para o preparo você vai precisar:

100g de açúcar

100ml de água sanitária

100g de sabão em pó

1 litro de água quente

Para começar essa técnica, você precisa de uma bacia grande ou que caiba todas as roupas brancas que deseja recuperar.

Agora, o processo é muito simples: junte todos os ingredientes e misture bem.

Feito isso, deixe suas roupas de molho de um dia para o outro para que a solução faça efeito.

Quando chegar a hora, enxague as peças normalmente. No fim, você irá perceber que suas roupas brancas estarão mais claras como se tivessem acabado de sair da loja!

Não é incrível?

Essa dica foi retirada de um vídeo do Instagram do perfil da criadora de conteúdo Dida Oliver (@didaoliveroficial).

A publicação conta com mais de 6 milhões de visualizações.

Assista o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dida Oliver (@didaoliveroficial)

Aproveite essa dica para dar nova vida ao seu guarda-roupa sem precisar de produtos caros ou processos complicados. Agora, sempre que precisar dar uma renovada no branco das suas roupas, você já sabe o que fazer.

