Caminhão bitrem pega fogo ao sair de Anápolis em direção a Nerópolis

Motorista percebeu as chamas e tentou usar o extintor, que não foi suficiente para conter o fogo

Thiago Alonso - 15 de novembro de 2024

Veículo ficou destruído. (Foto: Reprodução)

Um caminhão bitrem de quase 18 metros de comprimento foi atingido por um incêndio, no início da manhã desta sexta-feira (15), enquanto trafegava pelo km 025 da GO-222, em Nerópolis, município localizado na Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com o condutor, ele dirigia normalmente sentido Anápolis – Nerópolis, quando avistou, pelo retrovisor, chamas se iniciando aos fundos do veículo.

Preocupado, o motorista parou no acostamento e utilizou um extintor de incêndio para conter as labaredas antes que se alastrassem.

No entanto, antes mesmo que todo o fogo fosse eliminado, toda a capacidade do equipamento de segurança já havia sido utilizada.

Ao ver a situação, um motorista que passava pela rodovia decidiu parar e ajudar, acionando o Corpo de Bombeiros, que se dirigiu ao local.

Apesar dos esforços, boa parte do caminhão ficou destruída pelas chamas. Mesmo com o susto, ninguém ficou ferido. O trânsito também não foi impactado, uma vez que o automóvel – que carregava adubo – parou no acostamento da via.