Motorista foge da polícia em alta velocidade após cavalo de pau e termina preso

Suspeito foi detido após entrar em condomínio tentando despistar a PM

Beatriz Bueno - 13 de abril de 2025

Motorista foi preso por não obedecer a ordem de parada (Foto: Reprodução)

Na tarde deste domingo (13), um homem foi preso em Anápolis após desobedecer uma ordem de parada e fugir em alta velocidade pelas ruas da cidade.

A ocorrência teve início no cruzamento da Rua PP13 com a Avenida dos Pirineus, onde o motorista realizou uma manobra perigosa dando um “cavalo de pau” com o veículo. Ao tentar abordá-lo, a Polícia Militar (PM) deu a ordem de parada, mas o condutor ignorou e iniciou fuga.

A perseguição, quase cinematográfica, passou por várias vias, incluindo a Avenida dos Pirineus, Rua PP 16, Rua PP 17, Avenida Colorado e Rua 4, no Residencial Chácaras Colorado.

Tentando despistar os policias, o suspeito entrou no em um condomínio pela contramão, colocando em risco pedestres e moradores.

Dentro do condomínio, o veículo foi finalmente interceptado. Durante a abordagem, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o carro estava com o licenciamento vencido.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi apresentado à autoridade policial para as medidas cabíveis.

