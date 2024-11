6 palavras brasileiras que derivam do chinês e muita gente usa sem perceber

Alguns termos que usamos no dia a dia têm origens inesperadas, como na influência da cultura chinesa

Magno Oliver - 16 de novembro de 2024

Oléo de soja. (Foto: Reprodução)

Sempre que dizemos “sushi”, “karatê”, “sashimi”, entre outras, já sabemos que essas palavras possuem uma relação direta com a língua japonesa.

Assim, a cultura chinesa também deixou sua marca no Brasil, ampliando o vocabulário popular das palavras brasileiras.

Dessa forma, hoje em dia muitas dessas palavras ainda são usadas de forma recorrente no Brasil, e muitas pessoas sequer sabem que elas têm raízes no idioma chinês.

1. Karaokê

Um lugar divertido e bem interessante para cantar e conhecer pessoas. Uma palavra que vem do japonês. Assim, ela traz a mistura de termos que significam “vazio” e “orquestra”.

2. Soja

O Brasil é hoje um dos maiores produtores mundiais de soja, porém o grão tem origem fora do nosso país. Assim, a soja é um grão que veio diretamente da Ásia e a palavra tem origem no japonês, que significa (shoyu).

3. Colchão futon

O futon é um tipo de colchão bem fino parecido com uma grande almofada que é muito presente na tradicional cama japonesa. Assim, são acessórios de baixa espessura, com cerca de 5cm de altura, com preenchimento geralmente de algodão ou lã.

4. Tsunami

São conhecidas como as grandes ondas marinhas que se deslocam em alta velocidade e causam um estrago terrível por onde passam. Elas pode ocorrer devido aos famosos abalos sísmicos no fundo do oceano. Antes eram chamadas de acidentes geográficos ou desastres naturais, mas por força de batismo, o fenômeno acabou ficando conhecido como a palavra japonesa tsunami.

5. Emoji

O português do Brasil acabou adotando essa palavra japonesa. Assim, ela vem da união de “e”, que significa imagem em japonês, e “moji” que tem a ver com letra.

6. Biombo

Por fim, o biombo é aquela famosa estrutura de peças de madeira com tecido que se abrem e fecham que são usados para separar ambientes. Vem do japonês também (byōbu) e significa algo como “proteção do vento”.

