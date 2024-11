Revelada identidade de jovem que morreu em acidente próximo a Pirenópolis

Portal 6 teve acesso a mais informações sobre a dinâmica do acidente que matou um jovem de 22 anos

Paulo Roberto Belém - 16 de novembro de 2024

Ruan Cesar Lopes Barbosa tinha apenas 22 anos (Foto: Divulgação)

O motorista que perdeu a vida em um trágico acidente na manhã deste sábado na GO 225, entre Corumbá de Goiás e Pirenópolis foi identificado como Ruan Cesar Lopes Barbosa, de apenas 22 anos.

O Portal 6 apurou que o caminhão Volvo estaria seguindo a rodovia sentido Pirenópolis – Corumbá de Goiás, enquanto o veículo Volkswagen Gol seguia o sentido oposto.

Segundo o condutor do caminhão, o Gol teria invadido, em alta velocidade, a pista contrária. Nesse momento houve a grave colisão na parte lateral, provocando a morte do jovem. O veículo de pequeno porte ficou bastante danificado.

No local, foi feia a perícia e toda a situação foi informada à Delegacia de Polícia de Corumbá de Goiás, que deverá ficar a cargo das investigações das circunstâncias do acidente.

O condutor do caminhão teria contribuído ao permanecer no local da colisão até a chegada do socorro e encerramento da ocorrência. Ele deve ser ouvido posteriormente pela polícia.