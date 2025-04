Mulher grávida de 7 meses é assassinada a tiros em Valparaíso de Goiás; crime pode ter motivação passional

Vítima chegou a ser levada ao hospital, mas devido à gravidade dos ferimentos, acabou não resistindo

Paulino Henjengo - 12 de abril de 2025

Feminicídio em Valparaíso de Goiás (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 31 anos, foi brutalmente assassinada a tiros na tarde deste sábado (12), em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Ela estava grávida de sete meses e a principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado por razões passionais.

No momento do crime, a vítima — que era solteira e morava com a mãe — estava entre o corredor e o muro de casa quando foi surpreendida por três pessoas que chegaram em um carro preto.

Entre os ocupantes do veículo estavam uma mulher, além de dois homens que ainda não foram identificados.

O grupo teria perguntado por uma mulher que estava grávida de um homem chamado Tonho e, ao localizá-la, efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Em seguida os suspeitos fugiram do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima às pressas ao Hospital do Céu Azul na tentativa de salvar o bebê. No entanto, ao dar entrada na unidade de saúde, foi confirmado o óbito da gestante e do feto.

A Polícia Civil (PC) investiga o caso como feminicídio. Imagens de câmeras de segurança da região e depoimentos de testemunhas devem auxiliar na identificação e localização dos autores do crime.

