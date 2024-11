12 palavras em português que não têm plural e muita gente não fazia ideia

Há termos que, por mais que você tente, não mudam sua forma, mesmo quando se referem a mais de um

Pedro Ribeiro - 18 de novembro de 2024

Parabéns é uma palavra que não tem plural. (Foto: Captura de Tela/YouTube/Canal Adilsom Figueiredo)

Você já parou para pensar que algumas palavras em português simplesmente não têm plural?

Pois é! Pode parecer estranho, mas é verdade.

Isso acontece por vários motivos, como regras gramaticais específicas ou características do próprio significado.

A língua portuguesa é cheia de curiosidades, e uma delas é que nem todas as palavras têm plural!

Isso mesmo: algumas palavras simplesmente não mudam, independentemente de estarem no singular ou no plural, e esse detalhe passa despercebido para muita gente.

Quer saber quais são? Confira a lista:

1. Lápis



Por mais que você tenha vários, “lápis” permanece igual no singular e no plural. Essa palavra vem do latim lapis, e sua forma plural já está implícita na estrutura dela. Então, não há necessidade de adicionar o “s” no final.

2. Ônibus



Esse é um clássico! “Ônibus” vem do latim omnibus, que significa “para todos”. Como o plural já está presente na própria palavra, ela não muda quando nos referimos a mais de um.

3. Férias



Sim, “férias” é outra palavra que não se pluraliza. Usamos “férias” tanto para falar de um único período de descanso quanto para vários, o que torna o plural implícito no contexto.

4. Tênis



Você pode ter vários pares de tênis, mas a palavra não muda. Ela já possui uma forma que serve tanto para o singular quanto para o plural, e isso é uma característica peculiar da língua portuguesa.

5. Óculos



Embora você possa usar mais de um par de óculos, a palavra “óculos” permanece no mesmo formato, não recebendo o “s” para o plural. Essa é uma regra que também se mantém pela tradição gramatical.

6. Vírus



Assim como “óculos”, “vírus” também é uma palavra que não muda no plural. Ela vem do latim virus e, por isso, mantém a mesma forma tanto para um único vírus quanto para vários.

7. Tórax



Essa palavra tem origem no grego thorax e se refere à parte do corpo, sem necessidade de plural. Mesmo quando falamos de vários tórax, a palavra não sofre alteração.

8. Bíceps



Apesar de muitas pessoas acharem que “bíceps” tem plural, na verdade ele já é um termo pluralizado. Vem do latim biceps, e, portanto, o plural não é necessário.

9. Atlas



O “atlas” é uma coleção de mapas e mantém a mesma forma, mesmo quando se fala de vários. Vem do nome do titã grego Atlas, e como ele representa um conjunto único, a palavra não muda para o plural.

10. Pires



A palavra “pires”, apesar de ser plural em significado, não sofre flexão gramatical para indicar mais de um. Usamos “pires” tanto para um quanto para vários.

11. Parabéns



Quando você diz “parabéns” para alguém, está no plural, mas, curiosamente, a palavra é sempre usada dessa forma, independentemente do número de felicitações. Não há forma singular de “parabéns”.

12. Núpcias



Por fim, “núpcias” é uma palavra que indica um evento (geralmente o casamento), mas, curiosamente, é usada apenas no plural, mesmo que se refira ao ato de casar de uma única pessoa.

E você pode até estar se perguntando o motivo dessas palavras não terem uma versão no plural.

Acontece que cada uma delas possuem razões linguísticas que envolvem tanto a etimologia da palavra em si, quanto a gramática do português.

Agora que você descobriu essas 12 palavras em português que não têm plural, fica mais fácil perceber as particularidades que tornam nossa língua ainda mais rica e interessante.

Esses detalhes são ótimos para aprimorar seu domínio do idioma e evitar aqueles pequenos erros comuns no dia a dia.

