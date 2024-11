Dominguinhos constrange vereadores após associá-los a Roberto Naves

Discurso provocou incômodo entre os presentes no Plenário

Pedro Hara - 18 de novembro de 2024

Dominguinhos, presidente da Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Durante a sessão desta segunda-feira (18) na Câmara de Anápolis, o presidente da Casa, Domingos Paula (PDT), usou a tribuna para comentar sobre o evento realizado na residência da vereadora Thais Souza (Republicanos) e divulgado pela Rápidas na última quinta-feira (14).

Segundo pessoas que estavam no Plenário e ouvidas pela Rápidas, o discurso foi recebido com atenção pelos presentes. A fala provocou incômodo entre os vereadores citados de maneira nominal e colocados na base do prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Em determinado momento, Wederson Lopes (UB) retrucou Dominguinhos dizendo que não compareceu ao evento porque não foi explicado a ele do que se tratava, mas o presidente do Legislativo afirmou que mandou a localização e que o ex-secretário não foi porque não quis.

Parte da conversa entre eles foi captada pelos microfones que estavam no Plenário. Outro vereador visivelmente constrangido foi Frederico Godoy (Agir), que foi citado inúmeras vezes como o ‘churrasqueiro’ da noite.

Pelos corredores da Câmara, a conversa é de que os vereadores teriam ficado insatisfeitos por já terem aberto conversas com Márcio Corrêa (PL) e que a associação a Roberto Naves, poderia atrapalhar as tratativas.