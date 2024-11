Governo de Goiás abre inscrições para colégio pioneiro que vai preparar alunos para se tornarem atletas

Unidade escolar esportiva está localizada no Residencial Center Ville, na região Sudoeste de Goiânia

Paulo Roberto Belém - 18 de novembro de 2024

Unidade escolar diferenciada está localizada no Residencial Center Ville (Foto: Governo de Goiás)

Essa oportunidade é para estudantes com disposição para a prática de esportes. O Governo de Goiás está com inscrições abertas para o Centro de Ensino em Período Integral do Esporte (CEPI do Esporte).

A unidade escolar que vai se tornar a referência esportiva está localizada no Residencial Center Ville, na região Sudoeste de Goiânia.

Além dos jovens terem acesso ao ensino médio e técnico, a preparação de futuros atletas será um diferencial deste novo modelo de ensino, pioneiro na rede estadual.

Para se inscrever, o principal requisito é estar cursando entre o 8º ano do Ensino Fundamental e a 3º ano do Ensino Médio. O cadastro é realizado pelo site específico, sendo que as inscrições ocorrem até o dia 21 de novembro.

Além das cópias dos documentos pessoais (RG, CPF) e comprovante de residência, será exigido o histórico escolar recente.

Outro documento indispensável é o atestado médico comprovando aptidão física para atividades esportivas, bem como a autorização dos pais ou responsáveis, no caso de menores de idade.

O critério de seleção pode envolver tanto a análise documental quanto a participação em testes de aptidão física e esportiva, conforme o regulamento da modalidade pretendida.

Serão 280 vagas distribuídas em 8 turmas, de acordo com as séries estabelecidas no requisito principal. O edital completo pode ser acessado clicando aqui.