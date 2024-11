Orientado por advogado, ex decide voltar a morar com a família de ‘mala e cuia’

Militares não compartilharam da informação e caso foi parar na delegacia

Davi Galvão - 18 de novembro de 2024

Homem chegou na residência já trazendo a mudança. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada para resolver uma confusão familiar após um homem, de 47 anos, que havia sido afastado da casa onde morava com a mulher e filhos, tentar voltar ao lar, em Anápolis.

O caso aconteceu nesta segunda-feira (18), no bairro Filostro Machado, região Leste da cidade, após o indivíduo chegar na residência, juntamente de um carrinho de mudança e alegar que havia conseguido uma ‘autorização legal’ para voltar a morar no imóvel.

Assim, as autoridades foram acionadas e compareceram ao local, onde a ex-companheira dele, de 63 anos, relatou que ele estava impedido de entrar na casa desde 2017, quando agrediu a filha menor.

Ela explicou que, como o imóvel havia sido construído enquanto ambos eram casados, uma recente decisão de partilha de bens conferia ao homem o direito de 50% do valor do imóvel.

A idosa, que mora com os filhos, disse que ainda não pagou a quantia, pois não dispõe das finanças. Entretanto, ela tem interesse em cumprir a decisão, ainda que parcelando o montante.

Aos militares e em posse do documento, o ex-companheiro teria dito que tinha o direito de residir no imóvel, tendo ido até lá já com a mudança por recomendação do advogado. Porém, ao analisarem o papel, os policiais não compartilharam da mesma visão, reconhecendo apenas o débito ainda em aberto, mas que tal saldo não lhe autorizava a entrar no local.

Diante dos fatos, como a idosa afirmou ter se sentido coagida, as partes foram encaminhadas para a delegacia, onde o caso seguirá sendo analisado pelas autoridades.