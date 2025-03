Histórico: aproveitamento de Ângelo Luiz no comando do Anápolis é de campeão da Série A

Técnico está há 27 jogos na rotina de comando do Galo da Comarca

Paulo Roberto Belém - 24 de março de 2025

Ângelo Luiz falou com exclusividade ao Portal 6 sobre decisão do Goianão (Foto: Damara Dantas/Portal 6)

Há 27 jogos na rotina de comando do Anápolis Futebol Clube, o técnico finalista do Campeonato Goiano de Futebol, Ângelo Luiz, tem exatos 13 vitórias, 11 empates e três derrotas, o que dá a ele 61,72% de aproveitamento pelo Galo da Comarca.

O índice chama a atenção porque o percentual é de um time campeão de Série A do Brasileirão. Para uma noção, a equipe do Flamengo foi campeã brasileira em 2020 apresentando 62,3% de rendimento.

E no histórico das atuações pelo Tricolor da Boa Vista, situações interessantes, como o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o vice campeonato da Série D, liderança do atual Goianão por cinco rodadas consecutivas.

Ainda no currículo do treinador pelo Galo, uma sequência de cinco vitórias consecutivas na competição, o que aconteceu nos anos 1965, quando foi campeão goiano pela primeira vez e única, 1985 – 1986, 2000 e 2008.

Ângelo também emplacou uma sequência de dez jogos de invencibilidade entre 2023 e 2024 e se colocou como o segundo treinador a disputar duas finais pelo Anápolis, igualando a Edmundo Martins, campeão do interior e goiano em 1947.

Lembrando que ao disputar a finalíssima de domingo (30), será o oitavo mata-mata como técnico do Galo da Comarca nestas 27 partidas, vencendo seis dos sete disputados até aqui.

Em entrevista recente ao Portal 6, Ângelo Luiz destacou a importância de comandar o time que ele iniciou a carreira como jogador na categoria Juvenil, citando que quando voltou a ter ligação com o Anápolis, colocou na cabeça a intenção de ser técnico.

Com o aproveitamento, parece que comandante do Tricolor da Boa Vista está fazendo jus à posição. O que acham?

