Magno Oliver - 19 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / uberhistorias)

Ser usuário dos serviços de motorista de aplicativo é ter a certeza que, mais cedo ou mais tarde, você viverá algum tipo de história ou situação inusitada. Você tem que estar sempre preparado.

Assim, um registro em tom “pedagógico” feito por um motorista de aplicativo lá em Portugal viralizou nas redes sociais e chamou bastante a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um dia de muitas viagens e faturamento pelas ruas, mudou completamente. O motorista de aplicativo quis chamar atenção para quando você vai estacionar por lá.

Motorista de app brasileiro mostra o que acontece quando se estaciona em local proibido em Portugal

Quando vamos buscar um lugar para estacionar o veículo, seguimos as regras de trânsito, observamos uma área vazia e tudo mais, não é mesmo?

Só que para quem vai estacionar lá em Portugal, você precisa ter atenção redobrada pois um pequeno erro na área que você guardou o carro pode custar muito pro bolso.

O perfil no Instagram do @uberhistorias bombou nas redes sociais com uma situação educativa que serve como alerta para quem vai andar de carro por lá.

“Se você parar em um local proibido aqui em Portugal, se liga no que pode acontecer com o seu carro”, diz o início da gravação.

“Está vendo aquela fita ali? Pois é, ele acaba totalmente lacrado e é colocada uma trava na roda”, continua a explicação.

“Tem que acionar o órgão responsável e ele vai aqui e desbloquear a roda e pagar uma multa. Ela varia de € 30 a € 300 euros, dependendo do lugar onde está estacionado”, completa.

Nas imagens, ele mostra um carro que teve a roda travada e a parte externa envolvida com fita de proibição de circulação. O dono terá que pagar multa e ainda acionar a autoridade competente para desbloquear a roda.

Confira o vídeo completo da situação:

